Steinfurt (ots) - Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei waren bei einem Gebäudebrand an der Bahnhofstraße in Lengerich im Einsatz. Aus bislang unbekannter Ursache brach in dem Haus ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung in Richtung der Innenstadt. Die Bewohner wurden über die Medien von der Leitstelle der Feuerwehr informiert und aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.