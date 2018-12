Horstmar (ots) - Auf der Koppelstraße haben sich am Dienstagmittag und am Mittwochmorgen (19.122018) Verkehrsunfälle ereignet, bei denen Fahrradfahrer verletzt wurden. Am Dienstagmittag, um 13.00 Uhr, wollte eine 65-jährige Autofahrerin aus Horstmar von der Graf-Bernhard-Straße auf die vorfahrtberechtigte Koppelstraße in Richtung Innenstadt abbiegen. Den Schilderungen zufolge war sie angefahren, hatte dann aber offenbar den Radfahrer gesehen und wieder abgebremst. Der 62-jährige Zweiradfahrer, der in Richtung Kreisverkehr fuhr, bremste ebenfalls ab. Dabei kam er zu Fall, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Horstmarer in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden, der etwa 200 Euro beträgt. Zu einer Kollision mit dem PKW war es nicht gekommen. Am Mittwochmorgen, um 07.10 Uhr, ist in Höhe Münsterstraße/Bahnhofstraße ein 30-jähriger Fahrradfahrer von einem PKW erfasst worden. Der Horstmarer war auf der Koppelstraße unterwegs und wollte der abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung Bahnhofstraße folgen. In dem Moment fuhr eine 61-jährige Autofahrerin aus Horstmar von der Münsterstraße kommend in den Einmündungsbereich ein. Die Frau war den Schilderungen zufolge aus der Innenstadt gekommen und hatte zunächst angehalten. Bei dem Unfall erlitt der Zweiradfahrer leichte Verletzungen. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden am PKW werden auf etwa 600 Euro und die am Fahrrad auf ungefähr 100 Euro geschätzt.