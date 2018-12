Steinfurt (ots) - Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter hat am Montag (17.12.2018) bei einer Frau in Burgsteinfurt angerufen. Der Betrüger behauptete, dass es mit dem Computer der Frau ein Sicherheitsproblem geben würde. Er wies die Frau zunächst an, eine App herunterzuladen und zu installieren. Danach hatte der Anrufer Zugriff auf ihren Computer. Nun wollte der Mann ihr diverse Lizenzen verkaufen, was die Steinfurterin ablehnte. Der Unbekannte löschte daraufhin Daten auf ihrem PC und erpresste sie mit der Aussage, dass sie die Daten nicht wieder bekomme, wenn sie nicht bezahlen würde. Die Frau beendete das Gespräch, musste aber feststellen, dass ihre Daten nicht mehr vorhanden waren. Die Geschädigte ließ ihren PC einem Fachhändler reparieren. Dies kostete 55 Euro. Die Polizei empfiehlt die Telefongespräche mit den angeblichen Microsoft-Mitarbeitern so schnell wie möglich zu beenden und keinerlei Software zu installieren. Falls auf Drängen des Anrufers doch irgendwelche Software installiert wurde, sollte der Computer sofort ausgestellt und vom Netz getrennt werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Microsoft unter keinen Umständen unaufgeforderte Telefonanrufe durchführt, in denen das Unternehmen anbietet, ein schadhaftes Gerät zu reparieren. Darüber hinaus fragt das Unternehmen niemals aktiv nach Kreditkarteninformationen oder sonstigen persönlichen Daten.