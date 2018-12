Hörstel (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch (19.12.2018) im Bereich der Geschäfte an der Marktstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Möglichweise sind dort Einbrecher auch durch die von ihnen verursachten Geräusche gehört worden. Zeugen konnten berichten, dass sie gegen 03.15 Uhr und 03.30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen hatten. Die Polizei hofft auf Zeugen, die diesbezüglich weitere Angaben machen können. Unbekannte Täter waren zu insgesamt vier Objekten gegangen. In einem Fall hielten sie sich dabei an der Rückseite des Gebäudes auf. Mit einem Werkzeug machten sie sich an zwei Türen und zwei Fenstern zu schaffen. Eine Tür hielt den Einbruchsversuchen stand. In den anderen drei Geschäften suchten die Täter nach Diebesgut. Dabei erbeuteten sie ein Sparschwein mit etwas Bargeld, Münzgeld aus einer Kasse sowie einem Fall auch Modeschmuck und Kleidungsstücke. Der von den Tätern angerichtete Sachschaden liegt insgesamt im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.