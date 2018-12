Lotte (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei Zeugen. Auf der Straße An der Dorfkirche wurde ein schwarzer Audi TT, der am Fahrbahnrand geparkt war, hinten links an der Stoßstange beschädigt. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden von etwa 750 Euro entstanden. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Audi gefahren und hatte dadurch die Beschädigungen hervorgerufen. Ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Der Unfall muss sich in der Zeit von Montag, (17.12.2018), 21.25 Uhr bis Dienstag (18.12.2018), 11.30 Uhr, ereignet haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum geflüchteten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Tel.: 05451/ 591 - 4315.