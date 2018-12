Neuenkirchen (ots) - Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude an der Erich-Kästner-Straße hat die Polizei die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tätern aufgenommen. Der oder die Einbrecher waren in der Zeit zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag (19.12.2018) auf ein Firmenareal gegangen. Dort brachen sie an einem Gebäude ein Fenster auf und gelangten so in die Räume eines Malerbetriebes. Hier stahlen sie einige Maschinen und Werkzeuge. Nach einer ersten Durchsicht konnte gesagt werden, dass sie zwei Schleifgeräte, eine Kappsäge sowie zwei Koffer mit verschiedenen Werkzeugen gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05971/938-4215. Sie fragt zudem. Wer kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Maschinen machen?