Emsdetten (ots) - An der Straße Im Timpen ist ein Auto gestohlen worden. Der dunkle Toyota RAV4 war dort am Dienstagabend auf einem Privatgelände abgestellt worden. Am nächsten Tag wurde dann der Diebstahl des Hybrid-Fahrzeugs festgestellt. Der Wagen, Kennzeichen ST - W 4176, ist bisher nicht wieder aufgefunden worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum jetzigen Standort des Autos machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.