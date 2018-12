Lienen (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (20.12.2018), genau um 00.33 Uhr, ist in die Tankstelle an der Lengericher Straße eingebrochen worden. Zwei männliche Täter fuhren mit einem schwarzen VW-Golf zu dem Firmenareal. Dort schlugen sie eine Fensterscheibe ein, begaben sich in den Verkaufsraum und entnahmen den Regalen eine größere Menge Tabakwaren. Der angerichtete Sachschaden liegt ebenso wie der Wert der Beute im vierstelligen Eurobereich. Beschreibungen der beiden etwa 180 cm großen Täter: Einer trug eine schwarze Oberbekleidung, eine blaue Jeanshose und eine Gesichtsmaske. Der andere trug eine grüne Oberbekleidung, mit einer roten Kapuze, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe mit einer hellen Sohle, Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch, zu den beiden Personen oder zu dem schwarzen VW-Golf unter Telefon 05481/9337-4515.