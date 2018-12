Steinfurt (ots) - Auf der Landstraße 580, zwischen Horstmar und Burgsteinfurt, hat sich am Mittwochnachmittag (19.12.2018) im Bereich Veltrup ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Landstraße in Richtung Burgsteinfurt. In Höhe einer Gaststätte kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich mit dem Auto auf dem Grundstück des Lokals liegen. Bei dem Unfall erlitt der 22-jährige Steinfurter leichte Verletzungen. Der PKW wurde vollkommen beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Auto beträgt etwa 10.000 Euro. Zudem entstanden Schäden an einem Zaun, an der Böschung, an einem Leitpfosten und an einem Verkehrszeichen. Hier liegt der Schaden bei etwa 2.500 Euro.