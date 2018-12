Greven (ots) - An der Barkenstraße sind am Mittwochabend (19.12.2018) an drei Wohnhäusern Sachbeschädigungen festgestellt worden. Unbekannte Personen hatten Steine gegen Türen bzw. ein Fenster der Gebäude geworfen. Nach den ersten Angaben sollen vier Jugendliche, die durch die Straße gezogen sind, für die Beschädigungen verantwortlich sein. Es konnten an zwei Haustüren sowie an einem Fenster eines dritten Hauses Löcher in den Scheiben festgestellt werden. Der Schaden wird jeweils auf eine dreistellige Eurosumme beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere zu den vier erwähnten Jugendlichen, unter Telefon 02571/928-4455.