Ibbenbüren (ots) - Bei der Polizei ist ein Vorfall angezeigt worden, der sich am Freitag (14.12.2018), gegen 10.10 Uhr, auf dem Neumarkt vor einem Verkaufsstand einer Fleischerei ereignet hat. Eine 76-jährige Frau aus Ibbenbüren war ihren Schilderungen zufolge von einer ihr unbekannten Fußgängerin, vermutlich unabsichtlich, angerempelt worden. Die 76-Jährige stürzte in Folge dessen zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die etwa 50 Jahre alte unbekannte Fußgängerin wartete noch bis zum Eintreffen des Rettungswagens am Unfallort und ging dann weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die unbekannte Frau sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.