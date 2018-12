Steinfurt (ots) - Vier Personen sind am Donnerstag (20.12.) bei einem Verkehrsunfall auf der Emsdettener Straße (L 590) leicht verletzt worden. Gegen 12.30 fuhr eine Fahrzeugkolonne von Emsdetten kommend in Richtung Steinfurt. In Höhe der Einmündung Ostendorf Nr. 50 beabsichtigte ein 53-jähriger Mann aus Steinfurt nach links in die Einmündung abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW eines 18-Jährigen aus Emsdetten, der die Fahrzeugkolonne überholte. Der 18-Jährige sowie seine drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 24.000 Euro.