Rheine (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Schützenstraße, in Höhe Burrichterstraße, ist am Donnerstagmorgen (20.12.2018), gegen 07.40 Uhr, ein Kind schwer verletzt worden. Den Schilderungen zufolge stand das 5-jährige Mädchen mit ihrer Mutter auf dem Gehweg der Schützenstraße. Plötzlich lief das Kind auf die Fahrbahn, wo es vom PKW einer 45-jährigen Autofahrerin aus Rheine erfasst wurde. Das verletzte Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo es stationär verblieb.