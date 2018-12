Mettingen (ots) - Am Donnerstagabend (20.12.2018) sind der Polizei an der Burgstraße vier verdächtige Jugendliche gemeldet worden. Vor Ort schilderte ein Zeuge, dass gegen 21.30 Uhr vier männliche, etwa 16/17 Jahre alte Jugendliche im Bereich des Geschäftes Hoinerstall Heuerhaus randaliert hätten. Anschließend seien die Personen in den Innenhof gegangen. An dem Geschäft war ein Regal verschoben und eine Marmortafel beschädigt worden. Offenbar wurde sie abgetreten. Im Innenhof trafen die Polizisten auf drei andere Jugendliche die dem Quartett aber begegnet waren. Demnach waren sie mit den vier Jugendlichen wegen ihres Verhaltens in Streit geraten. Dabei wurde ein Geschädigter am Hals erfasst. Diese Attacke konnte der Geschädigte abwehren. Es folgten Beschimpfungen und Drohungen, dann gingen die vier Personen. Einer hatte eine kräftige Statur, kurze Haare und trug ein weißes Käppi. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.