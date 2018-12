Steinfurt (ots) - Wieder einmal haben Diebe zugeschlagen, die es auf die Werkzeugmaschinen in Firmenwagen abgesehen hatten. Immer wieder werden derartige Diebstahle registriert. Entsprechende Transporter/Firmenwagen mit den Aufschriften der Firmen suggerieren den Tätern schnell, was aus den Fahrzeugen eventuell zu holen ist. Immer wieder kommt es zu Diebstählen, bei denen Maschinen im Wert von vierstelligen Eurosummen entwendet werden. In der Nacht zum Donnerstag (20.12.2018), zwischen 18.00 Uhr und 05.20 Uhr, haben Unbekannte an Straße Am Buchenberg aus einem orange-farbenen Mercedes Maschinen im Wert von etwa 1.000 Euro gestohlen. Am Donnerstagabend, zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr, haben Diebe an der Herderstraße zugeschlagen und aus einem Firmenwagen zahlreiche Geräte entwendet. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise unter Telefon 02551/15-4115.