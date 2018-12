Hopsten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheiner Straße sind am frühen Donnerstagabend (20.12.2018) vier Personen, alle aus Recke, leicht verletzt worden. Gegen 18.25 Uhr fuhr eine 18-jährige Autofahrerin in Richtung Hopsten. In ihrem Wagen fuhren zwei 18 und 19 Jahre alte Frauen mit. Nach Zeugenangaben geriet ihr Fahrzeug auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und stieß mit einem entgegenkommenden PKW zusammen, der von einem 57-Jährigen gefahren wurde. Nach der Kollision kamen beide Fahrzeuge jeweils nach rechts von der Fahrbahn ab und gerieten in den Straßengraben bzw. auf ein Feld. Die vier Insassen der beiden Autos erlitten leichte Verletzungen. Drei Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Sachschäden betragen etwa 12.000 Euro.