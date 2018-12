Hörstel (ots) - An Bergeshöveder Straße, Ecke Harkenbergstraße, hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Die Bilanz: Eine 47-jährige Autofahrerin aus Hopsten erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an ihrem vollkommen beschädigten PKW wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Schaden an dem anderen Wagen beträgt etwa 500 Euro. Ein 60-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren hatte gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung die Vorfahrt der Hopstenerin missachtet.