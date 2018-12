Hörstel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Lüttmannstraße/ Potthoffweg ist am Donnerstag (20.12.), gegen 11.30 Uhr, eine Fahrradfahrerin verletzt worden. Die 20-jährige Radfahrerin befuhr die Lüttmannstraße stadtauswärts und wollte in den Potthoffweg einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem schwarzen PKW (SUV), der auf dem Potthoffweg unterwegs war. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Der schwarze SUV fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Fahrer war etwa 40 bis 50 Jahre alt und hatte dunkle kurze Haare. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.