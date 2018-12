Altenberge (ots) - Verkehrsunfall mit Verletzten Altenberge, Laerstraße Samstag, 22.12.2018, 14:05Uhr Ein 33-jähriger Pkw Fahrer aus Altenberge befuhr die Laerstraße in Richtung Laer. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und prallte gegen einen entgegenkommenden Lkw Pritschenwagen und einen Pkw. Dabei verletzte sich der 33-jährige Fahrer so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert wurde. Der 47-jährige Fahrer des Pritschenwagens aus Greven wurde ebenfalls schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 43-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Pkw aus Münster wurde leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren allesamt nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Laerstraße gesperrt. Es kam dadurch zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.