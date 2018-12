Steinfurt (ots) - Ein 31-jähriger PKW Fahrer aus Enschede befuhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Ochtruper Straße in Fahrtrichtung einer angrenzenden Fußgängerzone. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den PKW und fuhr in den durch Poller gesicherten Bereich der Fußgängerzone ein. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit zwei Wohn-Geschäftsgebäuden und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 100.000 Euro. Die Fußgängerzone war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht frequentiert. Unbeteiligte Personen wurden nicht in ihrer Gesundheit geschädigt. Der Fahrzeugführer verletzte sich. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. Da die Person offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.