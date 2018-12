Steinfurt (ots) - Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus in Steinfurt-Borghorst, Sandweg. Am Dienstag, 25.12.2018 (1. Weihnachtsfeiertag), zwischen 15:30 und 19:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach Einschlagen des Terrassentürfensters in ein Einfamilienhaus ein. In dem Haus durchsuchten sie mehrere Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise, insbesondere Angaben zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Tatortes, nimmt die Polizei Steinfurt unter Tel. 02551-150 entgegen.