Neuenkirchen (ots) - Im Bereich Rüterpol/Roggenkamp sind in der Nacht zum Dienstag (25.12.2018) drei Autos beschädigt worden. An der Straße Rüterpol hatten unbekannte auf einem Parkplatz offensichtlich gegen die Heckklappe eines Hyundai getreten. Zudem war das hintere Kennzeichen abgerissen worden. An einem Mercedes, der auf dem dortigen Seitenstreifen abgestellt worden war, hatten die Unbekannten gegen einen Außenspiegel getreten und dadurch auch Lackkratzer verursacht. Am Roggenkamp war an einem Skoda die hintere Beleuchtungseinrichtung beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Anwohner konnte mitteilen, dass in den Nachtstunden, zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr, auf der Straße laute Geräusche zu hören waren. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.