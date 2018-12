Steinfurt (ots) - In der Bauerschaft Veltrup hat am Heiligen Abend ein Strohlager gebrannt. Gegen 19.50 Uhr war der Geschädigte auf das Feuer auf der Wiese an der Leerer Straße, kurz vor dem Ortseingang Burgsteinfurt, aufmerksam geworden. Sofort alarmierte er die Einsatzkräfte. Als diese eintrafen, stand das 110 Kubikmeter große Strohlager in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, Telefon 02551/15-4115. Sie fragt insbesondere: Wer hat im Bereich des Strohlagers verdächtige Personen bemerkt?