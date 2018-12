Emsdetten (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (27.12.2018) ist in der Innenstadt eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Zeugenangaben war die 50-jährige Emsdettenerin gegen 01.50 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße Am Brink in Richtung Mühlenstraße gefahren. Im Bereich des dortigen Kreisverkehrs kam die Frau aus unbekannten Gründen mit ihrem Zweirad zu Fall und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die 50-Jährige ins Münsteraner Universitätsklinikum. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.