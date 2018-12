Rheine, Mettingen, Tecklenburg, Ibbenbüren (ots) - Ort: Mettingen, Kolpingstraße/Bürgermeister-Meyer-Straße Zeit: Dienstag, 25.12.2018, 04.40 Uhr Eine größere Personengruppe befand sich auf dem Nachhauseweg, als zwei 18-Jährige aus dieser Gruppe in Streit gerieten und es zu wechselseitigen Körperverletzungen kam. Im Weiteren hielt nach Zeugenangaben ein 18-Jährige ein Taschenmesser in der Hand, setzte es aber nicht ein. Zwei weitere junge Männer griffen nun ein, um die beiden Streitenden zu trennen. Die Polizei stellte vor Ort zahlreiche Personalien fest. Die beiden 18-Jährigen hatten leichte Verletzungen erlitten. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Sieben Personen erhielten Platzverweise. Dass Taschenmesser wurde asserviert.