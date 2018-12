Greven (ots) - Ein Grevener stellte am Samstag, 22.12.2018, um 10.00 Uhr, seinen schwarzen Opel Mokka auf dem Parkplatz des Expert-Media-Parks ab. Er nutzte einen der Behindertenparkplätze. Als er gegen 11.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stelle er eine Unfallbeschädigung an der Fahrertür und am vorderen linken Radkasten fest. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ein Autofahrer aus Greven stellte am Sonntag, 23.12.2018, um 11.40 Uhr, seinen grauen Pkw, Mercedes A-Klasse, vor dem Haus Pfarrer-Mersmann-Stiege 8 ab. Gegen 11.55 Uhr stellte er dann eine Unfallbeschädigung hinten rechts an der Stoßstange fest. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ebenfalls auf mehrere Hundert Euro. Hinweise auf die flüchtigen Fahrzeuge bitte an die Polizei Greven, Telefon 02571/928-4455.