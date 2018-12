Von Anonymous User

Ort: Rheine, Berbomstiege, Mehrfamilienhaus Zeit: Mittwoch,

19.12.2018, 20.00 Uhr bis Sonntag, 23.12.2018, 21.00 Uhr Unbekannte

sind in zwei Kellerverschläge eingedrungen und entwendeten

verschiedene Gegenstände. Zeugenhinweise bitte unter Telefon

05971/938-4215.

Ort: Rheine, Am Bauhof, Lagerhaus Zeit: Mittwoch, 26.12.2018,

01.57 Uhr Unbekannter Täter versuchte auf verschiedene Weise ein

Rolltor aufzubrechen. Dies gelang nicht. Es entstand ein erheblicher

Sachschaden, der auf etwa 3.000 Euro geschätzt wird. Zeugenhinweise

bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Metelen, Dahlienweg, Wohnhaus Zeit: Freitag, 21.12.2018,

19.00 Uhr bis 21.30 Uhr Die Täter hebelten ein Fenster auf und

durchwühlten in den Zimmern sämtliche Schränke und Schubladen. Es

wurden eine Perlenkette und Bargeld gestohlen. Anschließend

flüchteten die Täter über die Terrassentür. Hinweise bitte unter

Telefon 02553/9356-4155.

Ort: Metelen, An der Walkenmühle, Wohnhaus Zeit: Freitag,

21.12.2018, 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr Unbekannte verschafften sich über

ein Gartentor Zugang zum Garten. Über ein Fenster im Erdgeschoss

stiegen sie dann in das Gebäude ein. Offenbar wurde nichts entwendet.

Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Ort: Ochtrup. Kaiserskamp, Wohnhaus Zeit: Freitag, 21.12.2018,

16.00 Uhr bis Montag, 24.12.2018, 11.30 Uhr Unbekannte gingen in den

Garten und versuchten dort die Schiebetür zum Wintergarten

aufzubrechen. Die Diebe scheiterten. Hinweise bitte unter Telefon

02553/9356-4155.

Ort: Horstmar-Leer, Dorfstraße, Gaststätte Zeit: Sonntag,

23.12.2018, 23.55 Uhr bis Montag, 24.12.2018, 09.40 Uhr Unbekannte

brachen eine Nebeneingangstür der Gaststätte auf. Aus dem Lokal

stahlen sie aus der Kasse das Wechselgeld. Bei der weiteren

Durchsuchung fanden sie ein Sparschwein, das sie ebenfalls mitnahmen.

Die Täter verließen das Gebäude wieder über den Ausgang zur

Laustiege. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Recke, Wulferkamp, Sportanlage Zeit: Montag, 10.12.2018,

12.00 Uhr bis Freitag, 21.12.2018, 12.00 Uhr Unbekannte warfen mit

einem Bruchstein aus der Beeteinfassung eine Fensterscheibe ein. Eine

weitere Scheibe war beschädigt worden. Durch das zertrümmerte Fenster

stiegen sie in das Vereinsheim ein. Was sie gestohlen haben, ist

unklar. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Ibbenbüren, An der Umfluth/Aasee, Gaststätte Zeit:

Donnerstag, 20.12.2018, 17.00 Uhr bis Freitag, 21.12.2018, 13.00 Uhr

Unbekannte haben vergeblich versucht, an dem Bootshaus ein Fenster

aufzuhebeln. Auch der Versuch, ein Fenster des Saals aufzubrechen,

misslang. In das Gebäude waren sie nicht gelangt. Hinweise bitte

unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Greven, Zum Wasserwerk, Gabelstapler Zeit: Samstag,

22.12.2018, bis Mittwoch, 26.12.2018 Von einem Betriebsgelände wurde

ein Mitnahmestapler gestohlen. Der Stapler wurde an der Straße Zum

Wasserwerk wieder aufgefunden. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000

Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Steinfurt-Bu., Liedekerker Straße, Kindergarten Zeit: Montag,

24.12.2018, 10.00 Uhr bis Mittwoch, 26.12.2018, 18.30 Uhr Es waren an

dem Gebäude zwei Fenster aufgebrochen worden. Die Täter fanden zwei

Kassetten mit Bargeld, die sie mitnahmen. Hinweise bitte unter

Telefon 02551/15-4115.

Ort: Laer, Pohlstraße, Wohnhaus Zeit: Mittwoch, 19.12.2018, 14.00

Uhr bis Sonntag, 23.12.2018, 11.15 Uhr Unbekannte gelangten über die

Terrassentür in das Einfamilienhaus. Sie durchwühlten alle Schränke

und Behältnisse. Es wurde eine Musikanalage mit Boxen im Gesamtwert

von etwa 4.000 Euro gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon

02551/15-4115.

Ort: Greven-Reckenfeld, Blumenweg, Einfamilienhaus Zeit: Samstag,

22.12.2018, 14.00 Uhr bis Montag, 24.12.2018, 10.00 Uhr Unbekannte

hebelten eine hintere Zugangstür auf. Sie durchsuchten mehrere Räume

und brachen zudem noch eine Zwischentür und ein weiteres Fenster auf.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe einige Deko-Artikel.

Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Lotte-Büren, Auf dem Berge, Wohnhaus Zeit: Montag,

24.12.2018, 18.00 Uhr bis 21.30 Uhr Unbekannte hebelten die Haustür

auf und verschafften sich im Gebäude gewaltsam Zutritt zur Wohnung im

Erdgeschoss. Es wurden verschiedene Schmuckstücke und Bargeld

entwendet. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Lengerich, Am Lingebach, Versuch Zeit: Samstag, 22.12.2018,

19.30 Uhr bis Sonntag, 23.12.2018, 09.45 Uhr Unbekannte zertrümmerten

die Scheibe des Sichtfensters neben der Hauseingangstür. Die Personen

gelangten nicht in das Gebäude. Hinweise bitte unter Telefon

05481/9337-4515.

Ort: Ibbenbüren, Gravenhorster Straße, Pizzeria Zeit: Samstag,

22.12.2018, 03.30 Uhr bis 08.30 Uhr Unbekannte öffneten auf der

Rückseite der Pizzeria ein Fenster und stiegen hinein. Nach ersten

Erkenntnissen entwendeten sie mehrere Schachteln Zigaretten. Der

Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte unter Telefon

05451/591-4315.

Ort: Ochtrup, Horststraße, Praxis Zeit: Montag, 24.12.2018, 14.00

Uhr bis Donnerstag, 27.12.2018, 09.30 Uhr Mit einem Werkzeug

versuchten Unbekannte die seitliche Eingangstür aufzuhebeln. Die Tür

wurde beschädigt. Sie hielt jedoch stand. Hinweise bitte unter

Telefon 02553/9356-4155.

Ort: Emsdetten, Marienstraße, Hospital Zeit: Freitag, 21.12.2018,

17.30 Uhr bis Donnerstag, 27.12.2018, 09.30 Uhr Unbekannte

verschafften sich im ehemaligen Marienhospital Zugang zum Bürotrakt.

Dort öffneten sie Schränke und Schreibtische und suchten dabei

besonders nach Geldbehältnissen. Aus diesen erbeuteten sie Bargeld.

Genaue Angaben zum Diebesgut waren nicht unmittelbar möglich.

Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Rheine-Altenrheine, Canisiusstraße, Firmengebäude Zeit:

Donnerstag, 27.12.2018, 02.00 Uhr bis 07.00 Uhr Unbekannte

verschafften sich über die Haupteingangstür gewaltsam Zugang zu einem

Firmengebäude. Hier rissen sie einen kleinen Tresor aus der Wand und

nahmen ihn offensichtlich mit. Zudem dürften die Täter hochwertige

Zubehörteile für die Holzverarbeitung erbeutet haben. Hinweis bitte

unter Telefon 05971/938-4215.

