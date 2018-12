Hopsten (ots) - Am Montag (Heiligabend), 24.12.2018, um 23.05 Uhr, befuhr eine Autofahrerin die Ketteler Straße in Richtung Kreisverkehr Rheiner Straße. In Höhe des Hauses Nummer 26 wurde der PKW durch Unbekannte mit Plastikbeuteln, die mit Wasser befüllt waren, beworfen. Durch den Aufprall der Beutel ist die Windschutzscheibe beschädigt worden. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.