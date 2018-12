Rheine (ots) - Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, der sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27.12.), gegen 01.00 Uhr, in der Innenstadt, in der Gasse zwischen dem Kannengießer Haus und der Straße "Auf dem Hügel", ereignet hat. Eine junge Frau, die dort mit ihrem Hund unterwegs war, ist von zwei unbekannten Männern ergriffen, geschlagen und unsittlich angefasst worden. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Als der Hund laut bellte, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Die beiden Männer haben sich in einer ausländischen Sprache unterhalten. Eine Personenbeschreibung konnte die Geschädigte nicht abgeben. Die Ermittler suchen Zeugen, die im Bereich Kannengießer Haus/ Auf dem Hügel verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.