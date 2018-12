Rheine (ots) - Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung ist die 13-Jährige soeben wohlbehalten in Rheine von der Polizei aufgegriffen worden.

Von Anonymous User

Wiederholung der Meldung vom 27.12.2018, 15:38 Uhr Die 13-jährige

Diana Miller ist seit dem 15.12.2018 von ihrem zu Hause in Rheine

abgängig. Diana ist 171 cm groß, von schlanker Statur und hat dunkle

Haare. Zur ihrer Bekleidung können keine konkreten Angaben gemacht

werden. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell