Recke (ots) - Eine 61-jährige Autofahrerin aus Bramsche befuhr am Freitagmorgen (28.12.2018), gegen 06.35 Uhr, die Hörsteler Straße aus Richtung Obersteinbeck kommend. An der Bergstraße wollte sie dann nach links auf die vorfahrtberechtigte Straße in Richtung Ibbenbüren abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der PKW einer 41-jährigen Frau aus Ibbenbüren. Beide Autofahrerinnen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Sachschäden an den PKW werden auf etwa 8.500 Euro geschätzt. Die Bergstraße war während der Bergungsarbeiten/Unfallaufnahme gesperrt.