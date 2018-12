Ibbenbüren (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit nach einem Körperverletzungsdelikt, das sich am Donnerstagabend (27.12.2018) am Bahnhofsvorplatz ereignet hat. Die zur Wilhelmstraße geeilte Polizei traf dort zwei 23 und 40 Jahre alte, leicht verletzte Männer an. Die Beiden schilderten, dass sie gegen 20.10 Uhr auf dem Vorplatz des Bahnhofs in einem PKW saßen. Es näherten sich ihnen drei männliche Personen, die sie mit einer beleidigenden Geste (erhobener Mittelfinger) provorzierten. Die Frage, was das solle, wurde sofort von den drei Unbekannten mit Schlägen beantwortet. Eine verletzte Person wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Vorfall flüchtete das Trio. Zwei der Beschuldigten, 18 und 19 Jahre alt, wurden im Laufe der polizeilichen Fahndung angetroffen. Gegen sie und die zurzeit noch unbekannte dritte Person wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.