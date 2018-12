Steinfurt (ots) - Die Polizei hat gegen einen jungen Mann aus Steinfurt ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Der 26-Jährige hatte sich am Donnerstagvormittag (27.12.2018), gegen 10.00 Uhr, in einem Geschäft an der Gantenstraße aufgehalten. Eine Marktangestellte beobachtete, wie der Mann verschiedene Artikel aus den Regalen nahm und in seinen Rucksack steckte. Als er dann zum Kassenbereich kam, sprach die Verkäuferin ihn darauf an. Der junge Mann rannte sofort los und sprang über die Kassenschranke. Dort stellte sich ihm ein Kunde in den Weg, der durch die lauten Rufe der Verkäuferin auf den Flüchtenden aufmerksam geworden war. Der 26-Jährige stieß gegen das Kassenband und stürzte. Obwohl er sich dann wehrte und um sich schlug, konnte er von Zeugen und Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das Diebesgut -Gesamtwert etwa 40 Euro- aus dem Rucksack konnte den Geschäftsangestellten unmittelbar wieder übergeben werden.