Rheine (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (27.12.), gegen 19.30 Uhr, auf der Unlandstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Ein 17-jähriger Fahrradfahrer war mit seinem Fahrrad, ohne Einwirkung anderer Verkehrsteilnehmer, gestürzt. Am Boden liegend fuhr ihm ein schwarzer Kleinwagen über den Fuß. Der Fahrer des Wagens fuhr ohne anzuhalten weiter. Der 17-Jährige ist leicht verletzt worden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.