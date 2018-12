Greven (ots) - Schwerer Raub auf Supermarkt Greven, Grimmstraße Freitag, 28.12.2018, 15:20 Uhr Ein Unbekannter hat in Greven einen Supermarkt auf der Grimmstraße überfallen. Der komplett schwarz gekleidete, vermummte Täter betrat gegen 15:20 Uhr den Kassenbereich. Er bedrohte dort zwei Kassiererinnen mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Er flüchtete anschließend mit dem erbeuteten Bargeld in Richtung Im Deipen Brook. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Zeugenaussagen war der Täter etwa 170 bis 175 cm groß, hatte eine schlanke Statur und helle Hautfarbe. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich des Tatortes Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571-928-4455.