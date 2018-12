Steinfurt (ots) - Am Freitagabend waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei bei einem Zimmerbrand an der Eckener Straße im Einsatz. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Bewohner und eine Pflegekraft wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind von der Kriminalpolizei aufgenommen worden und dauern an.