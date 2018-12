Steinfurt (ots) - Geldbörsendiebstahl auf Supermarktparkplatz. Saerbeck, Industriestraße, Freitag, 28.12.2018, gegen 18:00 Uhr. Ein Bundespolizist verhinderte in seiner Freizeit einen Diebstahl auf einem Supermarktparkplatz. Er beobachtete zwei Täter im Alter von 50 und 40 Jahren, als sie einem unbekannten Geschädigten die Geldbörse aus der Tasche entwendeten. Der Beamte trat an die Täter heran und forderte die Herausgabe des Diebesgutes. Sie warfen daraufhin die Geldbörse weg und flüchteten in einem PKW. In Emsdetten konnten die Täter mit dem PKW durch Beamte der Wache Emsdetten angehalten und festgenommen werden. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie der bislang unbekannte Geschädigte des Diebstahls, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsdetten unter Tel. 02572-93060 zu melden.