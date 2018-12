Von Anonymous User

Ein 31-jähriger Mann steht im Verdacht am frühen Samstagmorgen

(29.12., 04:13 Uhr) in einer Pizzeria in Rheines Innenstadt mit einem

Messer zwei Gäste angegriffen und dabei schwer verletzt zu haben.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Rheinenser von der Straße in die

Pizzeria und zückte ein Messer. Danach ging er auf die Theke zu und

soll unvermittelt von hinten auf seine 26 und 51 Jahre alten Opfer

eingestochen haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige durch

die Tür in die daneben liegende Gaststätte. Zeugen verfolgten den

31-jährigen Deutschen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei

fest. "Warum der 31-jährige Beschuldigte auf die beiden deutschen

Gäste eingestochen hat, ist bislang völlig unklar", erläutert

Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Zur Klärung der Tat ist beim

Polizeipräsidium Münster eine Mordkommission unter der Leitung von

Ulrich Bux im Einsatz." Die beiden Opfer werden im Krankenhaus

behandelt, sie befinden sich nicht in Lebensgefahr. Das Messer

stellten die Polizisten bei der Festnahme des 31-Jährigen sicher. "Es

besteht der Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Der

Beschuldigte, der nach ersten Erkenntnissen erheblich alkoholisiert

war, wurde festgenommen ", erklärt der Erste Kriminalhauptkommissar

Bux. Die Ermittlungen dauern an. Medienauskünfte erteilt

Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Telefonnummer

0172-2913810

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell