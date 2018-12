Von Anonymous User

Richter ordnet Untersuchungshaft gegen 31-Jährigen wegen

versuchten Mordes an

Der 31-jährige Mann, der im Verdacht steht am frühen Samstagmorgen

(29.12., 04:13 Uhr) in einer Pizzeria in Rheine mit einem Messer auf

zwei Menschen eingestochen zu haben, befindet sich seit dem

Nachmittag in Untersuchungshaft. Im Rahmen der Ermittlungen und

weiteren Zeugenvernehmungen stellte sich heraus, dass der 31-Jährige

nach dem ersten Vorfall auch in der neben der Pizzeria liegenden

Gaststätte versucht haben soll, mit dem Messer auf einen weiteren

24-jährigen Gast einzustechen. Der 24-jährige Libanese konnte den

Angriff abwehren und wurde nur leicht verletzt. Zusammen mit einem

weiteren Zeugen überwältigten sie den Tatverdächtigen und fixierten

ihn. "Das Motiv für die vorgeworfenen Angriffe ist bislang völlig

unklar", erklärt der Leiter der Mordkommission Ulrich Bux. "In seiner

Vernehmung gab der Beschuldigte an, sich nicht an den Vorfall

erinnern zu können. Wenn die Vorwürfe so zutreffen sollten, täte ihm

es sehr leid." Ein Richter folgte heute Nachmittag (29.12.) dem

Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen dreifachen

versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung gegen den

Beschuldigten. "Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte

psychisch erkrankt sein könnte", erläutert Oberstaatsanwalt Martin

Botzenhardt. "Wir müssen jetzt klären, ob diese mögliche Erkrankung

für die Tat relevant ist." Die Ermittlungen dauern an.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter

der Telefonnummer 0172-2913810

