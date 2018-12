Steinfurt (ots) - Einbruch in ein Wohnhaus Hörstel-Riesenbeck, Tecklenburger Straße Samstag, 29.12.2018, 16:45 - 18:00 Uhr Bislang unbekannte Täter drangen nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. In dem Haus durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld und Schmuckgegenstände. Die Polizei Rheine bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter der Rufnummer 05971-9380