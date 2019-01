Steinfurt (ots) - Rheine, PKW- und Mülltonnenbrand An der Straße Gröns Esch hat in der Neujahrsnacht eine Mülltonne gebrannt. Das Feuer griff auf einen Zaun und einen daneben stehenden PKW über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind gegen 04:40 Uhr alarmiert worden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden wird auf 4500 Euro geschätzt. Derzeit ist noch unklar, wie der Brand entstehen konnte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User

Trunkenheitsfahrten Bei einer Kontrolle auf der Straße An der

Zechenbahn in Ibbenbüren wurde in der Silversternacht die Fahrerin

eines PKW kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten bei

der 54-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholvortest ergab einen

Wert von 1,28 Promille. Der Ibbenbürenerin wurde eine Blutprobe

entnommen. Ihr Führerschein ist sichergestellt und die Weiterfahrt

untersagt worden.

Zeugen informierten die Polizei über eine weitere

Trunkenheitsfahrt am Neujahrsmorgen in Emsdetten. Sie teilten den

Beamten mit, dass ein 20-Jähriger aus Emsdetten betrunken mit einem

PKW auf dem Heimweg sei. Der PKW Fahrer konnte angetroffen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Dem

20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein ist

sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt worden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell