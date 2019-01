Tecklenburg, Ibbenbüren, Ochtrup, Lengerich (ots) - Ort: Tecklenburg, Dorfstraße 10 Zeit: 01.01.2019, 04.55 Uhr Aus unbekannten Gründen ist ein mobiles-Toilettenhäuschen in Brand geraten. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Von Anonymous User

Ort: Ibbenbüren, Gerdastraße Zeit: Dienstag, 01.01.2019, 19.08

Uhr An einem Gebäude brannten drei Mülltonnen, die in einem offenen

Verschlag an einer Hauswand standen. Ein Übergreifen auf das Haus

konnte verhindert werden. Die Mülltonnen und die Jalousie wurden

beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweis

bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Ochtrup, Westwall Zeit: 01.01.2019, 23.50 Uhr Unbekannte

haben auf der neugestalteten Sitzfläche des Spielplatzes ein Feuer

entzündet. Das Feuer beschädigte das Holzobjekt auf einer Fläche von

etwa zwei Quadratmetern. Die Feuerwehr löschte den Brand. Hinweise

bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Ort: Lengerich, Ringeler Straße Zeit: Dienstag, 01.01.2019, 10.00

Uhr Ein Zeuge bemerkte starken Rauch aus einer Garage aufsteigen. Die

Feuerwehr löschte den Brand. Zur Ursache können derzeit noch keine

Angaben gemacht werden-Der Sachschaden beträgt etwa 16.000 Euro. Ein

Rasenmäher-Trecker, ein Motorrad und mehrere Mülltonnen wurden

beschädigt. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell