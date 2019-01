Von Anonymous User

Die Bergung des Sattelzuges ist abgeschlossen. Der Glandorfer Damm

ist wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Auf dem Glandorfer Damm ist am Mittwochmorgen (02.01.2019), um

kurz nach 08.00 Uhr, ein LKW-Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen

und im Straßengraben liegen geblieben. Bei dem Unfall wurden keine

Personen verletzt. Der LKW muss mit Spezialfahrzeugen geborgen

werden. Dazu ist es erforderlich, den Glandorfer Damm komplett zu

sperren. Die Straße wird ab ca. 10.45 Uhr für die Dauer von etwa 2

bis 3 Stunden gesperrt. Sperrung: Glandorfer Damm (B 475) von

Ladbergen/Kattenvenne nach Glandorf (Niedersachsen). Sperrung an der

Meckelweger Straße und an der Kattenvenner Straße.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell