Ibbenbüren (ots) - Ort: Bockraden, Wagnerstraße Zeit: 01.01.2019, 00.00 Uhr bis 06.00 Uhr Ein 34-Jähriger meldete bei der Polizei und gab an, von drei unbekannten Personen angegriffen und niedergeschlagen worden zu sein. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Hinweise bittet unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User

Ort: Maybachstraße Zeit: Dienstag, 01.01.2019, 04.45 Uhr Auf dem

Parkplatz der Lokalität schlägt ein 21-Jähriger nach Zeugenanagaben

mehrfach auf einen 25-Jährigen ein. Ein 23-Jähriger, der helfen will,

wird ebenfalls geschlagen. Beide Geschädigten wurden leicht verletzt.

Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht. Der 21-jährige Beschuldigte wurde zur Polizeiwache

gebracht. Dabei leistete er Widerstand.

Ort: Tecklenburger Straße Zeit: Dienstag, 01.01.2019, 00.15 Uhr

Nach Böllerwürfen und anschließenden verbalen Provokationen kam es zu

körperlichen Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen. Es

wurden vier Personen leicht verletzt. Zum Teil wurden Kleidungsstücke

und Schmuckstücke beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Ort: Wilhemstraße Zeit: Freitag, 28.12.2018, 23.00 Uhr Zwei junge

Männer befanden sich auf der Wilhelmstraße, in Höhe des Busbahnhofs.

Hier wurden sie von fünf bisher unbekannten Personen angegriffen und

mehrfach geschlagen. Nachdem die Beiden am Boden lagen, flüchteten

die Täter in Richtung Innenstadt. Beide Opfer suchten anschließend

ein Krankenhaus auf. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell