Lotte, Rheine, Hörstel, Neuenkirchen, Steinfurt, Emsdetten, Ladbergen, (ots) - Ort: Lotte- Wersen Mehrfamilienhaus, An der Bringenburg Zeit: Montag, 31.12.2018 17.00 Uhr bis 01.01.2019, 12.10 Sachverhalt: Unbekannte Täter hebelten die Wohnungseingangstür auf. Das Schlafzimmer wurde durchsucht. Ein größerer Bargeldbetrag und Schmuck wurde entwendet. Es werden Zeugen gesucht, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Ort: Rheine Innenstadt, Mehrfamilienhaus, Görresstraße Zeit:

Donnerstag, 27.12.2018, 19.00 Uhr bis 28.12.2018, 10.30 Uhr

Sachverhalt: Unbekannte Täter hebelten die Wohnungseingangstür auf.

Die gesamte Wohnung wurde durchsucht. Aus einer Tasche wurden ein

vierstelliger Bargeldbetrag und ein Silberring entwendet. Hinweise

bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Ort: Hörstel-Bevergern, freistehendes Einfamilienhaus, Sendstraße

Zeit: Montag, 31.12.2018, 15.10 Uhr bis 18.35 Uhr Sachverhalt:

Unbekannter Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang zu

den Räumlichkeiten. Das gesamte Haus wurde durchsucht. Es wurden

Bargeld und Goldschmuck entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in

Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Ort: Neuenkirchen, Büro, Eschenstraße Zeit: Montag, 31.12.2018,

14.00 Uhr bis Dienstag, 01.01.2019, 14.55 Uhr Sachverhalt: Unbekannte

Täter hebelten ein Fenster zum Büro des Gewerbebetriebes auf. Das

gesamte Büro wurde durchsucht. Es wurden verschiedene Behältnisse

gewaltsam geöffnet. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Es werden

Zeugen gesucht, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Ort: Greven- Fuestrup, Büro, Fuestruper Straße Zeit: Samstag,

29.12.2018, 20.10 Uhr bis Sonntag, 30.12.2018, 08.25 Uhr Sacherhalt:

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster zum Büro des Gewerbebetriebes

auf. Das gesamte Büro wurde durchsucht. Es wurden eine Geldbörse und

eine Bargeldkassette entwendet. Wie hoch der Beuteschaden ist, ist

noch nicht bekannt. Es werden Zeugen gesucht, Telefon 02571/ 928 - 4455.

Ort: Steinfurt- Borghorst, Tankstelle, Altenberger Straße Zeit:

Sonntag, 31.12.2018l, 02.26 Uhr Sachverhalt: Zwei bislang unbekannte

Täter gelangen über die Eingangsschiebetür in den Verkaufsraum.

Zielsicher begibt sich ein Täter zur Kasse und entwendet Münz- und

Scheingeld. Der andere Täter wartet an der Tür. Nach Tatbegehung

flüchten beide in Richtung Altenberger Straße stadtauswärts. Die

Tatausführung wird durch Video aufgezeichnet. Es werden Zeugen

gesucht, Telefon 02551/ 15 - 4115.

Ort: Ladbergen, Innenstadt, Mühlenstraße, Gewerbebetrieb Zeit:

Sonntag, 30.12.2018, 10.30 Uhr bis Montag, 31.12.2018, 03.45 Uhr

Sachverhalt: Unbekannte Täter hebelten die hintere Tür zum Lagerraum

auf. Aus einem weiteren Gewerberaum entwendeten sie einen in die

Mauer eingelassenen Möbeltresor, in dem Bargeld aufbewahrt wurde. Es

werden Zeugen gesucht, Telefon 05481/ 9337 - 4515.

Ort: Neuenkirchen, Gewerbe, Wettringer Straße Zeit: Sonntag,

30.12.2018, 01.00 Uhr bis 08.00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter

schoben die Rolllade an einem Fenster hoch, schlugen ein Fenster ein

und legten den Griff um. Die Täter stiegen dann ein und durchsuchten

das Büro komplett. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Es werden

Zeugen gesucht, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Ort: Hörstel-Bevergern, Büroräume, Niemannstraße Zeit: Montag,

31.12.2018, 12.30 Uhr bis 01.01.2019, 12.30 Uhr Sachverhalt:

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, in

dem sie ein Fenster aufhebelten. Der gesamte Komplex wurde

durchsucht. Offensichtlich verließen sie die Räume, ohne etwas zu

entwenden. Es werden Zeugen gesucht, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Ort: Emsdetten, Brennesselweg, Wohnhaus Zeit: Montag, 31.12.2018,

11.00 Uhr bis 02.01.2019, 13.00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter

verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, in dem sie ein

Fenster aufhebelten. In den Räumen wurden die Schränke und Schubladen

durchsucht. Offensichtlich verließen sie das Gebäude, ohne etwas zu

entwenden. Es werden Zeugen gesucht, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell