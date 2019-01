Lotte (ots) - Am 01.01.2019, gegen 00.50 Uhr, hat auf dem Rathausplatz in Wersen ein PKW gebrannt. Zum Einsatzort wurden die Feuerwehr und die Polizei entsandt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch das Feuer wurde der Ford C-Max im vorderen Bereich vollkommen beschädigt. Zudem ist durch die starke Hitzeentwicklung ein weiteres Auto, ein Opel, beschädigt worden. Es konnte vor Ort nicht unmittelbar geklärt werden, wie es zu dem PKW-Brand kommen konnte. Im Nahbereich der beiden Autos konnten verschiedene Feuerwerkskörper festgestellt werden, die ursächlich sein könnten. Die Sachschäden an den beiden Autos werden auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.