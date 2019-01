Metelen (ots) - Am Mittwoch (02.01.2019) ist die Polizei zu dem leerstehenden, nicht mehr genutzten Schulgebäude an der Schulstraße gerufen worden. Unbekannte Personen hatten an dem Gebäude an der Haupteingangstür ein zur Absicherung angebrachtes Holzbrett entfernt. In dem Gebäude rollten sie auf der Toilette und im Flur Toilettenpapier aus und zündeten es an. Offensichtlich wurde das Feuer dann aber mit zwei Feuerlöschern wieder gelöscht. Der Sachschaden wird mit etwa 700 Euro angegeben. Aus dem Gebäude ist nicht entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155. Die Unbekannten müssen sich in der Zeit zwischen Samstag, 29.12.2018, 14.00 Uhr und Neujahr, 01.01.2019, 16.40 Uhr, dort aufgehalten haben.