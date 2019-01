Greven (ots) - Auf dem Emsdeich haben unbekannte Personen gezündelt. In dem Bereich zwischen dem Freibad und der Schützenstraße setzten sie eine Parkbank sowie den angrenzenden Zaun in Brand. Dabei entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 1.800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Die Unbekannten müssen in der Zeit zwischen Montag, 31.12.2018 und Mittwoch, 02.01.2019, 10.00 Uhr, am Werk gewesen sein. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.