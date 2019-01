Steinfurt (ots) - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B 70 bei Wettringen ist am Freitag, 28.12.2018, um 16 Uhr, ein PKW Fahrer mit 129 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen worden. Der skandinavische Fahrer versuchte sich in englischer Sprache herauszureden, dass er Orts- und Landesunkundig sei. Der Fahrer musste trotzdem vor Ort eine Sicherheitsleistung für das vorgesehene Bußgeld von annähernd 500 Euro zahlen. Auf der B 54 war ein PKW-Fahrer am Sonntagvormittag, 30.12.2018, um 10.15 Uhr, zwischen Ochtrup und Steinfurt-Borghorst auf regennasser Fahrbahn ebenfalls zu schnell unterwegs. Das zivile Polizei-Motorrad mit mobiler Messeinrichtung hat einen BMW-Fahrer mit 171 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz blieb eine Geschwindigkeitsübertretung von 62 km/h. Für den Fahrer endete somit das Jahr mit einer empfindlichen Buße von mindestens 880 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem zweimonatigem Fahrverbot.