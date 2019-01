Lengerich (ots) - Am Mittwoch (02.01.2019), während der Tagesstunden, ist in ein Wohnhaus an der Schulstraße eingebrochen worden. Der oder die Täter waren in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 14.55 Uhr auf das Grundstück des freistehenden Einfamilienhauses gegangen. Nachdem sie sich über ein Fenster Zugang zu den Räumen verschafft hatten, schauten sie sich überall nach Wertgegenständen um. Derzeit können noch keine Angaben gemacht werden, was die Einbrecher aus dem Haus entwendet haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, Telefon 05481/9337-4515. Sie fragt: Wem sind im Tatzeitraum an der Schulstraße, Insbesondere zwischen der Teutoburger Straße und der Osnabrücker Straße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?